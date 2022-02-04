 

Лукашенко назвал свое отличие от Януковича

04.02.2022, 19:30, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и экс-главой Украины Виктором Януковичем большая разница.

«Янукович и я – большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти», – сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live, передает РИА «Новости».

Соловьев до этого заявления сравнил действия Лукашенко во время протестов оппозиции в 2020 году с действиями Януковича в 2014 году.

«Они (оппозиция Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) подняли этот фейк, что (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я – автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – прим. ВЗГЛЯД). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», – сказал Лукашенко.

Он сообщил о необходимости подобных действий, так как могли напасть на резиденцию. Лукашенко подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.

Также глава республики рассказал о задержанном в стране оружии, которое перебрасывали из Украины, а также один раз из России, но происхождение было все же украинское.

Ранее Лукашенко рассказал, когда собирается уйти на покой. 



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