“Сложный вопрос”. Министр финансов Украины объяснил, почему часто меняются руководители таможни

“Я всегда говорю, что таможня – это сложный вопрос. Ключевая ошибка – в ожиданиях. Когда я проводил коллегии, увольнял пачками таможенников, то ожидания были, что с должности министра финансов можно оперативно управлять таможней: ставить задачи, осуществлять непосредственный контроль качества выполнения задач, менять не только политику в сфере таможенного дела, но и реализовать ее”, – сказал министр.

По его словам , “оказалось, что это не так просто, потому что ты или руководитель таможни, или министр финансов”.

“Министр не может оперативно управлять таможней, потому что тогда возникают конфликт и нехватка времени на выполнение основных задач. Поэтому поиск эффективного менеджера в этой сфере стал перманентным. [Максим] Нефьодов, [Игорь] Муратов, потом временно [Андрей] Павловский, потом [Павел] Рябикин, сейчас [Вячеслав] Демченко – большое количество постоянно менявшихся руководителей”, – объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что на таможне меняются “процессы, IT-системы”, вводятся авторизованные экономические операторы, “план реформирования внедряется”.

“Ключевая задача, которую я ставлю перед таможней – это наполнение бюджета. И год прошлый, и начало нынешнего не дают мне повода изменить свое отношение к руководству таможни. …У руководителя таможни есть кредит доверия. Он должен получить время на реализацию инициатив. Выполнение плана поступлений в бюджет не дает мне других оснований, чем продолжать кредит доверия”, – заявил Марченко.

Контекст:

По данным Демченко, являющегося врио председателя Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году и в январе 2022 года поступления в госбюджет от таможни превысили ожидаемые.

Демченко назначен врио главы таможенной службы с 5 ноября 2021 года, ранее он возглавлял управление разведки Государственной пограничной службы Украины. Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.

Предыдущий глава таможни, экс-директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин, 4 ноября стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Рябикин говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”, а после увольнения из таможни заявил, что реформировать ее не смог из-за отсутствия финансирования.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий для сотрудничества с МВФ.

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