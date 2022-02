Twitter может ввести новую функцию, позволяющую публиковать длинные посты

Вонг обнаружила в соцсети наличие вкладки “Статьи в Twitter”. Судя по названию, соцсеть готовит новый расширенный формат публикаций, однако подробности этой функции пока неизвестны.

Также неясно, будут ли эти статьи доступны для всех или ими смогут пользоваться только пользователи с платной подпиской Twitter Blue.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022

Представитель Twitter в комментарии CNET по поводу новой фунции сообщил, что соцсеть “всегда ищет новые способы помочь людям начать общение и участвовать в нем” и что вскоре Twitter расскажет больше по этому поводу.

Контекст:

Социальная сеть Twitter была запущена в 2006 году. Она принадлежит компании Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско.

Изначально в соцсети был лимит на публикацию постов продолжительностью в 140 символов. Затем длину публикаций увеличили до 280 символов.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

