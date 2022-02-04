 

“В 35 лет сбылась мечта детства”. Чемпион мира по боксу Усик дебютировал в футболе

04.02.2022, 19:20, Новости дня
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Матч транслировался на YouTube-канале “ПЕРША ЛІГА”.

Усик вышел на замену на 76-й минуте поединка под 17-м номером на позицию нападающего. Счет на тот момент был 2:1 в пользу “Полесье”. С таким счетом матч и завершился.

“Я очень мечтал сыграть за профессиональную команду еще когда был хлопцем, который занимался футболом, но так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта – бокс. А сейчас в 35 лет сбылась мечта детства, – сказал Усик после поединка. – “Полесье” – сила… Получил около 20 минут на поле”.

Усика спросили, сыграет ли он еще на турнире.

“Не, ну слушайте, я сейчас расскажу все свои секреты… Это все интрижка”, – ответил дебютант.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК “Олимпийский”. Хирн не исключил проведения поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него “на первом месте”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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