 

Пожарные тушат огонь по повышенному номеру сложности на мусорной площадке НЭО

04.02.2022, 19:06, Разное
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В Петербурге произошел пожар на МБПО-2 – мусорной площадке, которая используется «Невским экологическим оператором» (НЭО). Это стало следствием непродуманной мусорной реформы, которая инициирована командой губернатора Александра Беглова.
Пожару на МБРО-2 присвоен повышенный класс опасности 1-«бис», его ликвидацией занимаются несколько расчетов. Очевидцы сообщают, что возгорание может быть вызвано поджогом. Захламленность бытовыми отходами объектов НЭО вызвана их бездумным складированием вместо переработки по заблаговременно разработанному плану.

По сообщениям петербуржцев, мусор на некоторые объекты оператора привозят грузовики компании «Эко Лэнд», а в руководстве НЭО не знают, что делать с отходами. С 1 января многие петербуржцы столкнулись с проблемой переполненных баков во дворах собственных домов. Теперь действия Смольного привели к возгораниям на забитых мусором специализированых площадках, а также к возникновению стихийных свалок в Ленинградской области.



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