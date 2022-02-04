Чиновников заменят цифровыми двойниками

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предложил в целях развития национальной программы «Метавселенная 2030» внедрить технологию аватаризации командующего и управляющего состава правительства на территории страны.

Применение технологии дипфейка позволит съекономить рабочее время чиновника, снимать видео с ним в любой момент по потребностям, не отвлекаясь на журналистов, обеспечить конфиденциальность его переговоров и личной жизни и безопасности для здоровья на период пандемии. Замена лиц на аватарах, которые будут демонстрироваться в любых публичных мероприятиях будет производиться в реальном времени – пресса и журналисты смогут получать картинку из центра обработки данных ГРЧЦ Роскомнадзора напрямую.

Для обеспечения схожести фигур участников проекта, которые станут донорами тел для дипфейков уже подобраны статисты-аватары в количестве не менее 50 тысяч действующих сотрудников ФСО, каждый из которых способен имитировать как минимум трех основных чиновников, так как изучили их повадки, наклонности и предпочтения. Чиновник сможет участвовать по мере возможности в передаче команд своему аватару и отдавать специфические команды или тексты для синтеза речи, если его уровень допуска к секретности это позволяет (чиновник класса А).

Все чиновники, которые еще не сдали биометрические данные для применения дипфейков, будут временно отстранены от своей основной деятельности на период оцифровки.

Министерство экономического развития оценивает экономию от замены чиновников статистами в значительную сумму, которые по соображениям коммерческой тайны отказались озвучить, но заверили, что она будет направлена на государственные и муниципальные нужды в части обеспечения нуждающихся чиновников условиями работы из дома на периоды противоэпидемических мероприятий.

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