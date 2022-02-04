Мнение: “Секретный ответ”

Следите за руками.

1. Официально заявляем, что дадим ответ России в письменной форме, но просим Россию не публиковать ответ.

2. Содержимое ответа повторяет тезисы пропагандистской кампаниии, которая несколько недель проводилась в мейнстримовых медиа.

3. Рассылаем "секретный" ответ по странам НАТО и на Украину.

4. Публикуем писменный ответ через испанского журналиста (издание одной из стран НАТО) находящегося на Украине.

5. Обвиняем Россию в том, что она опубликовала ответ, который просили не публиковать.

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