Мнение: “Секретный ответ”
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1. Официально заявляем, что дадим ответ России в письменной форме, но просим Россию не публиковать ответ.
2. Содержимое ответа повторяет тезисы пропагандистской кампаниии, которая несколько недель проводилась в мейнстримовых медиа.
3. Рассылаем "секретный" ответ по странам НАТО и на Украину.
4. Публикуем писменный ответ через испанского журналиста (издание одной из стран НАТО) находящегося на Украине.
5. Обвиняем Россию в том, что она опубликовала ответ, который просили не публиковать.
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Источник: Colonel Cassad
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