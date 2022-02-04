 

Мнение: “Секретный ответ”

04.02.2022, 19:00, Разное
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1. Официально заявляем, что дадим ответ России в письменной форме, но просим Россию не публиковать ответ.
2. Содержимое ответа повторяет тезисы пропагандистской кампаниии, которая несколько недель проводилась в мейнстримовых медиа.
3. Рассылаем "секретный" ответ по странам НАТО и на Украину.
4. Публикуем писменный ответ через испанского журналиста (издание одной из стран НАТО) находящегося на Украине.
5. Обвиняем Россию в том, что она опубликовала ответ, который просили не публиковать.

Источник: Colonel Cassad



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