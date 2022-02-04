ГосТВ Чечни показало видео…

…на котором родственники экс-судьи Янгулбаева грозятся его убить. Абубакар Янгулбаев опознал в кадре своего похищенного год назад дядю.

Государственный чеченский телеканал «Грозный» распространил видеообращение членов тейпа Келой к своим родственникам из семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. На видео родственники судьи отрекаются от него и грозятся расправиться с его семьей при встрече.

«Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства. Если мы их настигнем, мы выстрелим. Я никогда не думал, что такое настигнет меня. Он [Сайди] был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это», — говорит мужчина, представившийся братом Сайди Янгулбаева (перевод «Кавказ.Реалии»*).

Другой гражданин по имени Сайд-Эмин, также представившийся братом Сайди Янгулбаева, пообещал лично убить своего племянника Ибрагима Янгулбаева, администратора телеграм-канала 1ADAT.

«И я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними», — говорит он.

Абубакар Янгулбаев, один из сыновей Сайди, заявил в телеграм-канале, что на видео действительно запечатлен его дядя Сайд-Эмин. По словам молодого человека, Сайд-Эмина похитили в прошлом году, и с тех пор он не выходил на связь.

«Когда я смотрел это видео, то непроизвольно улыбался. Первая мысль, которая посетила мою голову: "Он жив"»,

— написал Абубакар. «Я знаю, что он не отречется от меня, так же как и я — от него. Мы все любим и уважаем друг друга, и в сказанное в том видео я не верю», — добавил он.

Сегодня квалификационная коллегия судей Чечни прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева, что означает лишение его неприкосновенности. С ходатайством о прекращении отставки Янгулбаева в коллегию обратился Совет судей региона: формальной причиной для лишения его неприкосновенности он назвал «несоответствие требованиям статуса судьи».

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Накануне видеообращение с угрозами семье Сайди Янгулбаева записали чеченские силовики и чиновники. «С позволения Аллаха, в любой точке мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. И с позволения Аллаха, днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас и отрубить ваши головы», — говорит на видео врио начальника управления МЧС по Чечне Алихан Цакаев.

20 января силовики похитили Зарему Мусаеву, супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаев, и вывезли в Чечню. Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Сама Мусаева находится под арестом в Чечне по делу о применении опасного для здоровья насилия к полицейскому — она, по данным Baza, якобы «расцарапала лицо участковому, который хотел оформить на нее административный протокол».

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