Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине февраля

В данный момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Возбудителем является «Омикрон». Этот штамм COVID-19 «пробивает» иммунитет даже тех, кто уже переболел или сделал прививку.

Когда наступит пик заболеваемости

В Роспотребнадзоре говорят, что пик заражений наступит в середине февраля. Как свидетельствует статистика, резкий рост заболеваемости зафиксировали 13 января 2022 года. За сутки было зарегистрировано более 21 тыс. случаев. 12 января было известно о 17 946 инфицированных.

После 13 января ежедневно наблюдалось увеличение числа заболевших. После 21 января ежедневный прирост составлял более 10 тыс. инфицированных. 31 января было зарегистрировано более 125 тыс. заболевших. Примерно 17 тыс. человек пришлось госпитализировать. Смерть наступила в 663 случаях.

Почему произойдет резкий подъем заболеваемости

Резкий подъем заболеваемости будет наблюдаться из-за того, что «Омикрон» является очень заразным. Он в основном размножается в верхних дыхательных путях человека.

Помимо этого, февраль считается традиционным сезоном респираторных вирусных инфекций. В предыдущих годах в этот период многие люди болели ОРВИ и гриппом.

По поводу коронавируса специалисты делают несколько выводов. Во-первых, КОВИД-19 постепенно переходит в группу сезонных инфекций. Во-вторых, бояться резкого подъема заболеваемости не стоит. После пика может начаться быстрое снижение, как это было замечено в других государствах.

Хотя «Омикрон» и «пробивает» иммунитет вакцинированных, россиянам не стоит отказываться от прививок. На данный момент вакцинация и ревакцинация – единственные способы, позволяющие избежать тяжелого течения заболевания. По-прежнему остаются актуальными неспецифические профилактические меры – избегание многолюдных мест, соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиком и ношение масок.