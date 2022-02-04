 

В РФ начался прием заказов на новый премиальный универсал Genesis G70 Shooting Brake

04.02.2022, 18:51, Новости дня
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Сегодня озвучили стоимость нового южнокорейского универсала Genesis G70 Shooting Brake, который поступил в продажу на рынке России.

Местные дилеры сообщили о начале приема заказов на новый автомобиль, который ранее продавался исключительно на внутреннем рынке Южной Кореи. В продажу в РФ Genesis G70 Shooting Brake появится в четырех комплектациях. Приобрести новую модель с базовой комплектации можно по цене от 3,55 миллиона рублей. В топовой модификации цена универсала достигает 4,35 миллиона рублей.

Независимо от выбранной комплектации, автомобиль будет продаваться только с 2-литровым бензиновым агрегатом, который выдает от 197 до 245 л.с. в разных версиях. Эксперты пока не берутся прогнозировать спрос на автомобиль.



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