 

Российские продажи автомобилей Geely в январе 2022 года выросли на 236%

04.02.2022, 18:51, Новости дня
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Китайский автомобильный гигант Geely продал в январе на российском рынке более 1,8 тысяч новых автомобилей.

Сообщается, что данный показатель свидетельствует о приросте продаж на 236% по сравнению с прошлым годом. Самым продаваемым остается паркетник Geely Coolray, который приобрели свыше 780 россиян. На втором месте по уровню продаж оказался кроссовер Geely Atlas Pro, реализованный в количестве свыше 400 машин. Автомобиль обладает гибридной силовой установкой, за счет чего и удалось повысить спрос на модель.

В тройку лидеров вошел паркетник Geely Atlas, который имеет комфортный салон, экономичный двигатель. В данном случае модель продали в количестве 360 машин,. Вместе с тем китайский бренд начал также принимать заказы на обновленный паркетник Geely Atlas Pro.



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