В Праге замечен новый кроссовер Dacia Bigster

Новая модель кроссовера Dacia Bigster 2022 модельного года обнаружена на дорогах Праги.

Вместе с тем эксперты уверены, что модель ездит столице Чехии в связи с начавшимся этапом дорожных испытаний. Кроме того, пока речь идет исключительно о концепте, однако в дальнейшем планируется выход серийной модификации Dacia Bigster 2022. Прохожему удалось запечатлеть редкий экземпляр, который в дальнейшем может получить видоизмененный дизайн кузова.

Пока разработчики не озвучивают дату официальной презентации паркетника, однако указано, что кроссовер Dacia Bigster 2022 станет флагманской моделью для румынской компании. Технические характеристики автомобиля пока умалчиваются до официальной премьеры транспортного средства.