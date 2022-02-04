 

В посольстве РФ на Филиппинах произошел пожар

04.02.2022, 18:46, Новости дня
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В здании посольства РФ на Филиппинах зафиксировали возгорание, сообщили 4 февраля в МИД России, отметив, что информации о пострадавших нет.

«4 февраля в здании посольства РФ в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы. Пострадавших нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Сейчас устраняются последствия пожара. 

Напомним, ранее пожар случился в посольстве Турции в Польше, когда неизвестный забросил в здание бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.



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