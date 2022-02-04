В посольстве РФ на Филиппинах произошел пожар

В здании посольства РФ на Филиппинах зафиксировали возгорание, сообщили 4 февраля в МИД России, отметив, что информации о пострадавших нет.

«4 февраля в здании посольства РФ в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы. Пострадавших нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Сейчас устраняются последствия пожара.

Напомним, ранее пожар случился в посольстве Турции в Польше, когда неизвестный забросил в здание бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.