Джонсон и Шольц заявили о необходимости диалога с Россией по Украине

Британский премьер Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц полагают, что диалог с Россией по теме Украины неодходим, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Джонсона после разговора политиков.

«Лидеры сошлись во взглядах по поводу важности диалога с Россией. Они приняли решение использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», – цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут переговоры в Москве 15 февраля.

До этого в Британии заявили, что руководство страны уверено в поисках Россией «предлога для вторжения на Украину».