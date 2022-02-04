Видео: Налог на роскошь для казахов

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04.02.2022, 18:46, Новости дня
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Автомобили люксовых моделей, яхты, самолеты, квартиры площадью больше 300 квадратных метров и другие «объекты роскоши» в Казахстане готовы обложить специальным налогом. Об этом сообщили в министерстве финансов республики. Этот шаг – логичное следствие недавних вооруженных протестов. И опыт Казахстана должен помочь России.

Теги: 

налоги
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Казахстан
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роскошь
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ОДКБ
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Средняя Азия
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ЕАЭС
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Дмитрий Бавырин



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