Видео: Налог на роскошь для казахов

Автомобили люксовых моделей, яхты, самолеты, квартиры площадью больше 300 квадратных метров и другие «объекты роскоши» в Казахстане готовы обложить специальным налогом. Об этом сообщили в министерстве финансов республики. Этот шаг – логичное следствие недавних вооруженных протестов. И опыт Казахстана должен помочь России.

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Дмитрий Бавырин