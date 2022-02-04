Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят

“Я никогда не дорасту до того, чтобы из-за какого-то неправильного сервиса сделать замечание или скандал. Я работала с обслуживающим персоналом в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят. И даже если мне принесут что-то не то, я такая: “Спасибо”. И все”, – рассказала артистка.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

Певица живет вместе с матерью и сестрой в доме, расположенном в пригороде Киева.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

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