Аналитик Эпископос: США проиграли битву с РФ даже на собственной территории

Аналитик Марк Эпископос высказался о так называемой битве между США и РФ. Он считает, что первые уже проиграли ее даже, находясь на собственной территории.

Американское руководство неправильно ведет себя по отношению к Москве. Речь идет о самой важной битве во всем противостоянии двух мировых держав. Марк Эпископос заявил, что война в информационном пространстве, развернутая против РФ, не сыграла на руку США. Виктория Нуланд и Джен Псаки только и делают, что дискредитируют власть. В первую очередь, о ней начинает плохо думать американская общественность.

Если говорить о Белом доме, то там довольно агрессивно реагируют на любое несогласие с основным мнением. Неугодные сразу же объявляются «агентами Кремля».

В качестве наглядного примера эксперт привел позицию сенатора Джоша Хоули. Он не раз спрашивал у Госдепа, зачем в очередной раз пытаться втянуть Штаты в военную европейскую авантюру, если есть риск, что действительно начнется большая война. Политик подчеркивал, что Москва не является врагом для Вашингтона, пишет портал Newinform.