 

Анастасия Макеева считает, что с ней трудно жить

04.02.2022, 18:32, Разное
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Актриса Анастасия Макеева считает, что вместе с ней очень тяжело жить. Она в браке с Романом Мальковым чувствует себя абсолютно счастливой женщиной. Знаменитость благодарна супругу за бесконечное терпение.
Когда о романе Анастасии Макеевой с многодетным бизнесменом Романом Мальковым узнала общественность, то разразился громкий скандал. Многие называли актрису разлучницей. Они считали, что ее новый брак очень скоро распадется. Однако Макеева и Мальков продолжают жить счастливо. Пара часто демонстрирует чувства в социальных сетях и открыто заявляет, что мечтает о совместном ребенке.

Иногда у Малькова и Макеевой возникают разногласия, но супруги успешно с ними справляются. Актриса и вовсе считает, что ее супругу нужно поставить памятник за то, что он ее терпит, поскольку знаменитость обладает непростым характером. Макеева является вспыльчивым и эмоциональным человеком.

Супруги стараются работать над отношениями. По словам ведущей, обычно в разводе виноваты оба, поэтому только мужчину обвинять в этом не нужно. Мальков старается всегда быть рядом с Макеевой. Он даже ездит с ней на рабочие встречи и на гастроли. Артистка ценит заботу своего любимого мужа, поскольку ей очень тяжело справляться со всеми делами самостоятельно, пишет портал «Глобал.МСК».



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