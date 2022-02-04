 

Онколог Давид Заридзе предвещает скорый всплеск раковых заболеваний в России

04.02.2022, 18:28, Разное
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Снижение заболеваемости злокачественными опухолями связано с падением выявляемости рака. Об этом рассказал заведующий отделом клинической эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, президент Противоракового общества РФ Давид Заридзе.

Дело в том, что режим изоляции и локдауны, введенные из-за пандемии коронавируса, во-первых, препятствовали обращению людей к специалистам, а во-вторых, снизили количество профессиональных осмотров и скринингов, которые помогают выявлять онкологию на ранней стадии. Эксперт также отмечает, что большая нагрузка на системы здравоохранения привела к перебоям в оказании онкологической помощи во всем мире. 

«В 2020 году в РФ отмечено изменение динамики заболеваемости от роста к снижению для всех злокачественных опухолей. Разница между прогнозируемым и фактическим числом составила 105 250 случаев. Однако это снижение не заболеваемости онкологией, а процента ее выявления. У больных рано или поздно будет диагностировано заболевание, но со значительным опозданием, на III-IV стадии», — рассказал Давид Заридзе.

В 2022-23 годах мы будем свидетелями роста заболеваемости, избытка случаев злокачественных образований, которые не были диагностированы в предыдущие годы.

Заридзе Давид

Член-корреспондент РАН. Профессор, д.м.н., заведующий отделением эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Стоит помнить, что позднее обращение к врачу ухудшает прогноз по заболеванию и уменьшает перспективы лечения. Президент Противоракового общества России считает, что об этом нужно обязательно информировать население. А также стоит создать комфортные условия для посещения людьми поликлиник и больниц. 

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«Нам надо «устоять перед вызовом», связанным с эпидемией. Нужно восстановить скрининговые программы. Однако настало время внести в них серьезные коррективы соответственно международному опыту. Необходимо сконцентрироваться на формах рака с доказанной эффективностью и с учетом соотношения «пользы/вреда», приносимой скринингом. Например, ВОЗ рекомендует скрининг рака шейки матки, молочной железы и коло-ректального рака. Но ни в одной стране мира не проводится массовый скрининг рака предстательной железы. Он приносит больше вреда, чем пользы», — подчеркивает Давид Заридзе.

По данным Счетной палаты, за девять месяцев 2021 года злокачественные новообразования выявили у 791 389 россиян. В нескольких регионах доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, превысила (до 23%) общероссийский показатель (19,3%).

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), учрежденный Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC). Главная цель — привлечение внимания общества к глобальной проблеме онкологии. 



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