Минпросвещения объявило о включении в школьную программу китайского языка

Начиная с 1 сентября 2022 года, во всех российских школах с пятого класса станет обязательным изучение китайского языка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Минпросвещения.

– Мир стремительно меняется, наши вчерашние союзники и партнёры оказались предателями. Всё идёт к тому, что для российских товаров и углеводородов будут закрыты рынки англоязычных государств. Вместе с этим сократятся и деловые контакты, в то же время расширяется российское сотрудничество с Китаем. Исходя из компетенций будущего, в министерстве принято решение об обязательном изучении китайского языка, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Уже в новому учебном году английский язык будет постепенно заменяться китайским, а к 2030 году будет изучаться факультативно или в специализированных учебных заведениях.

Также в ближайшие пять лет начнётся массовая подготовка преподавателей китайского языка. Для этого государство увеличит количество мест для желающих стать преподавателем китайского. Эта специализация откроется во всех вузах педагогического профиля.

—