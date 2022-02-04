Компания Fresco презентовала электрокар XL

Прошла официальная премьера нового электрокара Fresco XL, который продемонстрировали в Норвегии.

Автомобиль по форме кузова напоминает фасоль или боб. Вместе с тем производитель указал, что транспортное средство успешно прошло этап тестовых испытаний, которые подтвердили высокую экологичность. Однако пока уровень производительности умалчивается, но сообщено, что запас хода модели Fresco XL достигает около 1000 километров. На данный момент уже начался прием предварительных заказов.

Чтобы забронировать за собой новый электрокар Fresco XL понадобится заплатить 100 евро. Эксперты указали, что модель выступает в качестве прямого конкурента для американского электрокара Tesla Model 3. Среди опций указали климат-контроль, иммобилайзер, датчики дождя и света, мультимедийный комплекс.