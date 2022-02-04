Дебютировал электрический кроссовер Lexus RZ 450e

Премиальная марка Lexus презентовала новый электрический кроссовер Lexus RZ 450e.

Ранее представители марки анонсировали, что первые продажи электрокара начнутся весной текущего года, но на данный момент точные сроки выхода на рынок не раскрыты. Для азиатских стран новая модель RZ 450e имеет высокий потенциал оказаться в числе востребованных моделей ввиду современного дизайна и продвинутых характеристик.

Электрический кроссовер RZ 450e имеет просторный пятиместный салон с расширенными опциями. На полном заряде батареи паркетник может проехать до 500 километров. Эксперты пока не готовы озвучивать даже примерную цену на новый японский кроссовер. Пока данные о возможности поставок на российский рынок не сообщены производителем.