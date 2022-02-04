 

Дебютировал электрический кроссовер Lexus RZ 450e

04.02.2022, 18:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премиальная марка Lexus презентовала новый электрический кроссовер Lexus RZ 450e.

Ранее представители марки анонсировали, что первые продажи электрокара начнутся весной текущего года, но на данный момент точные сроки выхода на рынок не раскрыты. Для азиатских стран новая модель RZ 450e имеет высокий потенциал оказаться в числе востребованных моделей ввиду современного дизайна и продвинутых характеристик.

Электрический кроссовер RZ 450e имеет просторный пятиместный салон с расширенными опциями. На полном заряде батареи паркетник может проехать до 500 километров. Эксперты пока не готовы озвучивать даже примерную цену на новый японский кроссовер. Пока данные о возможности поставок на российский рынок не сообщены производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

06.07 / Российские военные начали тренировать гранатометчиков в Узбекистане. Учения проходят на фоне обострения в соседнем Афганистане

21.10 / Инспектора ПДН обвинили в халатности по делу об убийстве девочки

23.02 / МИД Украины требует наказать виновного в покушении на сотрудника консульства в Санкт-Петербурге

21.01 / В Германии заявили о необходимости газопровода «Северный поток – 2»

06.08 / Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе

08.01 / США заявили, что в центре внимания переговоров с Россией будет ее агрессия против Украины

09.03 / В “Слуге народа” заявили об усилении защиты СМИ от влияния из России в законопроекте “О медиа”

11.10 / В Беларуси на акциях протеста задержали почти 400 человек – правозащитники

29.07 / “Разговор не имел официального характера”. В Офисе президента прокомментировали заявления Арахамии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика