 

Цукерберг выбыл из десятки богатейших людей

04.02.2022, 18:01, Новости дня
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Основатель компании Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в списке богатейших людей мира на фоне снижения стоимости акций его компании в четверг, следует из данных рейтинга миллиардеров Forbes.

На данный момент его состояние оценивается в 84,8 млрд долларов, за сутки Цукерберг потерял 29,7 млрд долларов (25,9%). Суточное сокращение капитала главы Meta – одно из самых крупных в истории, Цукерберга в этом списке антирекордов опережает, вероятно, лишь Илон Маск, пишет ТАСС со ссылкой на издание.

По информации Forbes, в среду компания Meta опубликовала квартальный отчет со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли. Кроме того, компания сообщила о квартальном снижении числа пользователей, которое объяснила в том числе ростом конкуренции с платформой TikTok («Тикток»).

В связи с этим акции Meta к вечеру четверга упали на 26% (капитализация сократилась более чем на 230 млрд долларов), что стало худшим показателем для компании, ранее называвшейся Facebook, с момента ее выхода на биржу в 2012 году.

По данным журнала Fortune, суточное падение стоимости акций «Мета» в четверг стало крупнейшим в истории среди всех американских компаний, чьи ценные бумаги находятся в обращении на бирже. Кроме того, на фоне падения котировок компании Meta ключевые биржевые индексы США продемонстрировали наиболее серьезное за год снижение. По данным этого рейтинга, глава Meta потерял 31 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что после публикации финансового отчета акции компании Meta упали в цене на постторгах на 22%. Meta сообщала, что число активных пользователей соцсети в декабре 2021 года увеличилось лишь на 4%, что ниже прогноза аналитиков. Компания связывает сложности с высокой конкуренцией и спросом на видеоплатформы, например, Reels.

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что пока идея реализации метавселенной звучит «неубедительно».



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