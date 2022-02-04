Собчак: Ни один президент РФ не вернет Украине Крым
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ни один президент РФ не вернет Украине Крым, поскольку это станет политическим самоубийством, сообщила телеведущая Ксения Собчак в ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1.
Точно также, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.
«И это тупик», – делает вывод Собчак, пишет «Страна.ua».
Напомним, будучи кандидатом в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.
При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к РФ незаконно». Однако позже в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.
Также Ксения Собчак, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, озвучила позицию по статусу Крыма, высказав мнение, что в РФ и на Украине должен быть проведен посвященный этому референдум.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет