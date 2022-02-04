 

Собчак: Ни один президент РФ не вернет Украине Крым

04.02.2022, 18:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ни один президент РФ не вернет Украине Крым, поскольку это станет политическим самоубийством, сообщила телеведущая Ксения Собчак в ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1.

Точно также, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.

«И это тупик», – делает вывод Собчак, пишет «Страна.ua».

Напомним, будучи кандидатом в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к РФ незаконно». Однако позже в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.

Также Ксения Собчак, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, озвучила позицию по статусу Крыма, высказав мнение, что в РФ и на Украине должен быть проведен посвященный этому референдум.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Названы города с ожидаемым технологическим прорывом

24.06 / Объявлена дата премьеры нового Bentley Bentayga

13.10 / Ядерный буксир доставит космические корабли к планетам Солнечной системы

15.09 / МЧС предупредило об опасных дождях на юге России

07.08 / Грозы, град и шквалы. ГСЧС предупредил о непогоде в ряде регионов Украины

10.07 / В США демонтировали памятник генералу Ли

28.01 / Трепак: Российский диктатор отдает себе отчет, что об Украину можно сломать не только зубы, но и голову

11.11 / В Минцифры пока не собираются добавлять в “Дію” справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 – Минздрав не просил

24.07 / Под Киевом расстреляли киевского бизнесмена Плекана, рядом с ним находился семилетний сын

22.03 / Суд арестовал губернатора Пензенской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика