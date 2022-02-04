В Госдуме предложили ужесточить ответственность за пропаганду педофилии

Необходимо ужесточить ответственность для лиц, пропагандирующих или оправдывающих педофилию, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Необходимо проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что «педофилия – это нормально», они могут перейти к насилию», – передает его слова РИА «Новости».

Пискарев добавил, что думский комитет по безопасности продолжит работу по выявлению подобных ресурсов для их оперативной блокировки.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что доступ в интернет педофилам должен быть запрещен полностью.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.