Большой вес снижает скорость обработки информации — ученые



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Накопление жира в организме, приводит к появлению избыточной массы тела. Жир при этом откладывается в жировых депо — вокруг внутренних органов и в подкожной жировой клетчатке. Считается, что у человека есть избыточная масса тела и ожирение, если его индекс массы тела (ИМТ) больше 25 кг/м 2 и больше 30 кг/м 2 соответственно.

Для оценки индекса массы тела (ИМТ) используется классификация, принятая ВОЗ и включающая в себя четыре уровня: ИМТ <18,5 кг/м 2 — недостаточная масса тела, ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м 2 — нормальная масса тела, ИМТ 25 – 29,9 кг/м 2 — избыточная масса тела, ИМТ > 30 кг/м 2 — ожирение.

Хорошо известно, что излишняя полнота плохо влияет на здоровье человека. По данным ВОЗ, повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых онкологических заболеваний. Причем риск подобных проблем со здоровьем возрастает по мере увеличения ИМТ.

Но это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются полные люди. Новое исследование канадских исследователей показало, что увеличение жировых отложений негативно влияет и на когнитивные способности человека, особенно на скорость обработки информации.

Об основных причинах и последствиях ожирения читайте в статье Энциклопедии на МедПортале.

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Ученые оценили количество жира в организме у 9166 участников исследования. Также 6733 человека прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения абдоминального жира, окружающего органы. Одновремеенно в ходе МРТ были проанализированы области мозга со сниженным притоком крови. В изучении связи между ожирением и работой головного мозга приняли участие люди в возрастном диапазоне от 30 до 75 лет, чуть более 56% из них — женщины.

«Результаты работы показывают, что стратегии по предотвращению или уменьшению избыточного жира в организме могут сохранить когнитивные функции», — уточняет профессор медицины и ведущий автор исследования Соня Ананд. Кроме того, связь между жировыми отложениями и более низкими когнитивными показателями сохранялась, даже когда эксперты принимали во внимание сердечно-сосудистые факторы риска (например, диабет или высокое давление) или сосудистое повреждение головного мозга.

Когнитивную функцию оценивали с помощью теста DSST с диапазоном баллов от 0 до 133, при этом более низкие баллы указывали на более низкую когнитивную функцию, а также — с помощью Монреальского когнитивного теста с диапазоном баллов от 0 до 30, с баллом ≥26 обозначающим нормальную когнитивную функцию. Снижение когнитивных функций определялось как оценка по шкале DSST менее чем на 1 стандартное отклонение ниже среднего значения.

DSST, также известный как тест замены символов цифрами (ТЗСЦ) — одна из методик проверки интеллекта. Представляет собой нейропсихологический тест, призванный выявлять повреждения головного мозга, слабоумие и депрессию. Он состоит из пар цифр-символов (например, 1/-, 2/┴ … 7/Λ, 8/X, 9/=), за которыми следует список цифр. Под каждой цифрой испытуемый должен как можно быстрее записать соответствующий символ. Как правило, на тест отводится от 90 до 120 секунд.

Соавтор работы Эрик Смит добавил, что сохранение когнитивной функции — один из лучших способов предотвратить деменцию в пожилом возрасте. При этом хорошее питание и физическая активность предотвращают деменцию, возможно, благодаря поддержанию здорового веса и оптимального содержания жира в организме.

Как избавиться от висцерального жира

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Знайте объем своей талии, даже если у вас нет ожирения. Риск развития болезней, связанных с ожирением увеличивается при охвате талии более 1 метра у мужчин и 89 сантиметров у женщин, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Аэробные упражнения (бег, ходьба, аэробика, езда на велосипеде) – возможно, главный метод борьбы с внутренним жиром. Критерием их интенсивности может быть разговорный тест. При выполнении упражнений должна быть возможность нормально говорить, но не петь.

Силовые упражнения нужно чередовать с аэробными.

Ограничьте количество жира в диете. Включите в нее больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Официальные австралийские рекомендации дают немного другие рекомендации:

Упражняйтесь не менее 30 минут каждый день.

Следуйте здоровой диете.

Не курите.

Пейте меньше сладких напитков.

Обеспечьте себе достаточный сон.