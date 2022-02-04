 

Собянин выделил 1,5 млрд рублей на премирование работников поликлиник

04.02.2022, 17:39, Разное
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В отделениях для приема пациентов с ОРВИ посменно работают около трех тысяч дежурных врачей. Столько же – медсестер и администраторов.

Собянин отметил, что большинство терапевтов работали в обычном режиме и не получали городские надбавки.

“Мною принято решение о выделении полутора миллиардов рублей для выплаты материального поощрения работникам и покрытия оперативных расходов. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за ваш труд, вашу работу, ваше стоическое выполнение долга перед москвичами, перед больными”, – сказал мэр во время посещения поликлиники №68.

Градоначальник подчеркнул, что стационарное звено работает на уровне пиковых значений предыдущих волн, а амбулаторное столкнулось с рекордно большим числом пациентов. Он поблагодарил медиков за их труд.

Дополнительные премии получат врачи, медсестры и административный персонал. Размер выплат определят с учетом ситуации в поликлиниках и личного вклада каждого сотрудника.

Часть средств потратят на оплату дополнительного принятого персонала, а также на покупку расходных материалов, средств индивидуальной защиты и транспортные услуги.

По итогам прошлого года зарплата врачей московских поликлиник достигла 146 тысяч рублей, среднего медперсонала – 76,5 тысячи. Размер дополнительных стимулирующих выплат для медиков, работающих с больными ковидом, составляет 120 тысяч рублей в месяц.



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