Торт от сестры в самолете и цветы от мужа дома: как Вера Брежнева отметила 40-летие

Вчера Вере Брежневой исполнилось 40 лет. Певица, актриса, экс-участница “золотого” состава популярной группы “ВИА Гра”, посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа, супруга композитора и продюсера Константина Меладзе и мать двоих дочерей отметила очередной день рождения.

Праздник Вера встретила в самолете. В этот день она летела домой, но не подозревала, что на борту ее встретит родная сестра. Когда именинница прошла в салон, то заметила, как какая-то девушка снимает ее на телефон. Когда “соседка” убрала смартфон от лица, Вера узнала в ней сестру Викторию Галушка, которая решила сделать сюрприз и купила билет на тот же рейс. Чтобы поздравить Веру, Галина взяла с собой сладости, именинную свечку и букетик цветов. Правда, свечку в самолете по правилам безопасности зажечь не разрешили.

Дома Веру ждала настоящая оранжерея подарочных букетов, и часть из которых были от мужа Константина Меладзе. Позже Вера призналась своим подписчикам в Instagram, что день рождения прошел отлично и она очень счастлива. Брежнева опубликовала слайд-шоу из фото и видео и написала трогательный пост. Также она поделилась новой фотосессией, которую подписала коротким хештегом #HappyFourty.

Сегодня прекрасный день! Я счастлива. И получила от вас всех столько тепла и любви, что мое сердце разрывается от чувств! Просто нереально ответить на каждое поздравление, но я благодарю вас за каждое слово, я все читаю, смотрю, слушаю. В свои 40 я четко понимаю: самое ценное, что у меня есть это ЛЮДИ! Спасибо, что вы у меня есть! Спасибо, что вы со мной, – написала Вера Брежнева.

Вера Галушка (настоящая фамилия певицы) родилась в Днепродзержинске, Днепропетровской области Украинской республики. Она средняя дочь в семье – помимо старшей сестры Галины есть еще младшие на два года двойняшки Анастасия и Виктория, которая была женой Александра Цекало. Будущая певица окончила заочное экономическое отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта, но по специальности не работала. В 2002-м она прошла кастинг в группу “ВИА Гра” и через год вошла в обновленный состав вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Позже его назовут “золотым”.

У Веры две дочери – старшая Соня от Виталия Войченко, в прошлом году отметила двадцатилетие. Младшей Саре, которую Вера родила в браке с Михаилом Киперманом, в декабре исполнилось 12 лет.

Дочери Веры Брежневой – Соня и Сара