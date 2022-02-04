В Екатеринбурге МВД возбудило дело о вандализме

…из-за повреждения картины ученицы Малевича. Фигурам на ней пририсовали глаза.

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) из-за того, что неизвестные пририсовали глаза абстрактным фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» во время выставки в «Ельцин-центре». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фрагмент картины «Три фигуры» Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

«В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося», — сказал он.

В середине января МВД отказалось возбуждать дело о порче картины (ст. 167 УК) из-за произошедшего. «Отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила», — заявили тогда в полиции.

Полотно ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», написанное в первой половине XX века, было представлено на выставке в «Ельцин-центре». 7 декабря посетители выставочного центра обнаружили, что абстрактным фигурам на картине неизвестные пририсовали глаза шариковой ручкой. После этого произведение досрочно сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею, реставрационный совет которой оценил нанесенный ущерб в 250 тысяч рублей.

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