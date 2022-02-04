 

Ученые доказали, что неандертальцы не уступали по уровню интеллекта Homo sapiens

04.02.2022, 17:21, Новости дня
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Период нашей истории, когда Homo sapiens и неандертальцы делили одну и ту же территорию, все больше интересует ученых. Согласно последним данным, интеллектуальные способности представителей двух видов были примерно равны, и они, живя рядом, находились на одном и том же уровне общественного развития.

К такому выводу ученые пришли после исследований в Чагырской пещере, которая находится на Алтае. Там было найдено около 1200 весьма сложных орудий труда, которыми в каменном веке пользовались именно неандертальцы.

Артефакты доказывают, что моторика рук была такой же, как у Homo sapiens. А предназначение орудий говорит, что у неандертальцев было отнюдь не меньше фантазии относительно того, как упростить себе жизнь.



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