 

В РФ начали продавать ноутбук-трансформер Vivobook 13 Slate OLED

04.02.2022, 17:21, Новости дня
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О начале официальных продаж на территории РФ новой модели ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED сообщили в компании Asus.

Данное электронное устройство вышло с экраном на 13,3 дюйма по диагонали. На нем предустановлена операционная система Windows 11, сообщают в компании. Кроме того, ноутбук сконструирован таким образом, что его удобно носить с собой, заявляют разработчики.

Четырехъядерный процессор Intel обеспечивает отличную работу устройства. Экран можно отсоединить от клавиатуры, а чехол использовать как подставку. При этом остается возможность регулировать угол наклона монитора. На старте продаж покупатели будут получать подарки от компании, обещают представители Asus.



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