Скандалы: Правдивый лжец

Главный авторитет Якутии Прокопий Тимофеев (Прошка Сунтарский) годами обманывал судей и устранял конкурентов

В скором времени главный криминальный авторитет Якутии Прокопий Тимофеев, также известный как Прошка Сунтарский, намерен покинуть следственный изолятор, где он находится по обвинению в убийстве, и выйти на свободу. Он оказался под арестом после того, как на заброшенной скотобойне вместе с подельниками насмерть забил своего недруга. Однако находясь в СИЗО, Тимофеев умудрился развалить свое уголовное дело, и сейчас у него есть все шансы ускользнуть от правосудия.

Надо сказать, что Тимофееву не впервой водить за нос следствие и суд: однажды он уже вышел на свободу на два года раньше срока, предъявив поддельное постановление республиканского Верховного суда. А после еще и взыскал с государства компенсацию за незаконное обвинение. Историю криминального авторитета, научившегося виртуозно ускользать от заслуженного наказания, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

С точки зрения уголовного мира, Якутия — «красная» республика. В здешних тюрьмах и колониях почти все уголовники сотрудничают с администрацией, в регионе много лет нет своего вора в законе, а положенцы (представители воров) часто меняются, и их авторитет невысок.

Все воровские кланы пытаются руководить преступным миром Якутии издалека — но хорошо это ни у кого не получается. А после появления в УК РФ «антиворовской» статьи 210.1 («О занятии высшего положения в преступной иерархии»), грозящей сроками до 15 лет лишения свободы всем обладателям воровского титула, эти попытки и вовсе сошли на нет.

Возможно, именно поэтому уровень преступности в республике крайне низкий и она считается в этом плане благополучным регионом. При том что для теневого бизнеса Якутия весьма привлекательна: тут и золото, и алмазы, и пушнина, огромные территории и большие деньги.

Однако весь этот уклад рискнул изменить один человек — 35-летний якут Прокопий Тимофеев, известный в криминальном мире как Прошка Сунтарский.

Жизнь по понятиям

В уголовном мире Прошка Сунтарский считается бродягой: этот титул можно сравнить с чиновником по особым поручениям. Бродяга в преступной иерархии стоит ниже вора в законе, но обладает почти такими же правами и полномочиями. Ему подчиняются и смотрящие, и положенцы.

Будущий обладатель этого титула Прокопий Тимофеев родился в октябре 1985 года в селе Сунтар Якутской АССР. Он стал третьим ребенком в многодетной семье строителя и почетного жителя района Анатолия Тимофеева и его жены, медсестры Акулины. Окончив сельскую школу, Прошка поступил в Якутский государственный инженерно-технологический институт учиться на программиста.

Однако на втором курсе он попал в ДТП, получил тяжелый перелом бедра и взял академический отпуск. А после восстановления Прошка вместе с другом по фамилии Кривошеин до смерти забили в драке молодого человека, за что получили по девять лет лишения свободы.

Прошка с самого детства тяготел к криминалу. По оперативным данным, он причастен к разбоям, грабежам и автоугонам. Но главное — он прирожденный лидер, тонкий психолог и отличный организатор. А драка, за которую его осудили в 2005 году, на деле была разборкой между двумя криминальными бригадами из-за передела сфер влияния, — Сергей (имя изменено)высокопоставленный сотрудник полиции и специалист по организованной преступности

Попав сначала в СИЗО, а затем — после приговора — в колонию, Прошка сразу примкнул к «отрицалову» — немногочисленным в Якутии осужденным, придерживающимся воровских традиций. Очень быстро он стал беспрекословным лидером всех зэков-якутов.

Только за первый год в колонии Прошка получил 26 взысканий… и огромную поддержку с воли от лидеров уголовной среды. Для «красной» Якутии это было беспрецедентно и не осталось без внимания руководства исправительной колонии №7 (ИК-7) регионального УФСИН России, где молодой авторитет отбывал наказание.

В 2008 году администрация ИК-7 обратилась в суд, и Прошке изменили приговор: из колонии строгого режима его на три года перевели в тюрьму.

Наказания у Прошки были за нарушения дисциплины. Это и хранение запрещенных предметов вроде лезвий от одноразовых станков, и уничтожение имущества колонии — он разбил телефон в комнате для свиданий, — Дмитрий (имя изменено)оперативник, занимающийся делом Прошки Сунтарского

В России всего восемь тюрем, где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления, и злостные нарушители режима — заметную часть из них составляют бродяги и стремящиеся попасть в воровской мир. Свой тюремный срок Прошка отбывал в Верхнеуральске (Челябинская область), где попал в поле зрения авторитетных славянских и кавказских воров в законе, также отбывавших там наказание.

Виртуозная афера

В самом конце 2011 года, отсидев в тюрьме три года от звонка до звонка, Тимофеев вернулся в якутскую ИК-7. Вместе с ним в колонию пришел прогон (воровское послание) от славянских и кавказских воров в законе, в том числе Юрия Пичугина (Пичуга), Василия Христофорова (Вася Воскрес), Олега Пирогова (Циркач), Гилани Алиева (Седой) и Хусейна Ахмадова (Слепой). Именно последний со временем стал главным покровителем Прошки Сунтарского.

В прогоне отмечалось, что отныне Прошка — бродяга. Именно в таком статусе он вошел в ИК-7, посетил все отряды и спросил зэков, на что у них есть жалобы.

А четыре месяца спустя, 13 марта 2012 года, в колонию поступило письмо с постановлением президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2013 года. Согласно нему, срок Прошки Сунтарского снижался с девяти до семи лет лишения свободы. Письмо поступило в канцелярию, его передали самому Прошке. И на основании этого постановления он обратился в суд с ходатайством об освобождении, поскольку, согласно документу из ВС РС(Я), к тому моменту свой срок он полностью отбыл.

Суд поддержал ходатайство криминального авторитета, и через десять дней после заседания, когда решение вступило в законную силу, Прошку Сунтарского освободили из колонии. Любопытно, что освобождали его из барака строгих условий содержания — он не только не был примерным осужденным, но и возглавлял «отрицалово» на зоне.

А год спустя после того как Прошка вышел на свободу, в судебной системе разгорелся грандиозный скандал

Правая рука криминального авторитета, его друг Кривошеин, оставшийся в колонии по одному приговору с Прошкой, передал через родных своему адвокату то самое решение ВС Якутии, чтобы защитник тоже скостил ему пару лет.

Адвокат честно пришла в Верховный суд Якутии, но тут выяснилось, что президиум Верховного суда насчет судьбы Прошки Сунтарского не собирался, да и срок ему, в общем-то, никто не снижал… Вскоре экспертизы показали, что и подпись председателя президиума ВС Якутии, и печать на документе являются подделками. Впрочем, очень высококачественными — как и весь фальшивый документ.

После этого следователи сгоряча возбудили два уголовных дела — об изготовлении заведомо поддельного документа и о побеге

Но вскоре оба прекратили: формально побега не было, поскольку Прошку Сунтарского освободили по решению суда, хоть и введенного в заблуждение. При этом у авторитета позже хватило наглости отсудить у государства десять тысяч рублей за незаконное преследование по делу о побеге.

Что касается фальшивого постановления президиума Верховного суда Якутии, то оно не является документом государственного образца — а значит, его подделка не карается законом. Как бы то ни было, вся эта афера (весьма недешевая), которую организовал сам Прошка — в этом не сомневался никто, — не только помогла ему выйти на волю, но и значительно подняла его авторитет в преступном мире.

Да, Прошку объявили в розыск в мае 2013 года, нашли в Казани и вернули в колонию. Но его влияние к тому моменту стало столь велико, что он единолично сместил с поста смотрящего за ИК-7 ставленника азербайджанской группировки воров по кличке Хан. Тот употреблял наркотики, и Прошка обнародовал это, тем сам сокрушив репутацию противника. После этого Прошку Сунтарского в преступном мире стали уважительно называть Прокопием.

Криминальный передел

Освободившись из колонии, Прокопий Сунтарский некоторое время пожил в Приморье, где даже попал в СИЗО за разбой — но доказательств не нашлось, а свидетели как один вдруг отказались от своих показаний. Затем авторитет вернулся в родную Якутию.

Из справки Управления ФСИН России по Приморскому краю о Прокопии Сунтарском от 2016 года:

По словам высокопоставленного сотрудника полиции и специалиста по организованной преступности Сергея, Прокопий Сунтарский, став бродягой, собрал группу молодых ребят, имевших судимости и занимавшихся спортом, в основном — бойцов ММА, поскольку этот вид спорта очень популярен в Якутии.

Все знали, что Прокопий Сунтарский — бродяга, и к нему можно обращаться с проблемами: как с криминальными, так и с бытовыми. Его близкий друг — глава администрации одного из улусов (районов) республики Якутия. Тактика у Прокопия обычная: он выслушает сотню человек, поможет одному — но раструбит об этом громко, — Сергей (имя изменено)высокопоставленный сотрудник полиции и специалист по организованной преступности

В 2016 году покровитель Прокопия Сунтарского, вор в законе Хусейн Слепой, решил руками своего протеже установить контроль над всем преступным миром Якутии. По воле босса Прокопий «развенчал» смотрящего за воровским общаком региона Мехале и избил смотрящего за одним из якутских районов Якудзу. Они оба были ставленниками армянских воров в законе.

От них к Прокопию вполне предсказуемо возникли претензии, и тогда он лично отправился в Армению. Там бродяга смог обелить себя перед местными ворами в законе и примирился с ними. С этого момента Прокопий Сунтарский стал лично собирать деньги на «грев» (помощь) заключенным и арестантам и от своего имени передавать их в СИЗО и колонии Якутии.

По сути, Прокопий завел свой личный общак. А его босс Хусейн Слепой стал негласным лидером преступного мира всей Якутии

Правда, после введения в 2019 году «антиворовской» статьи 210.1 УК РФ все воры страны резко притихли: получать до 15 лет лишения свободы за один лишь титул не хочет никто.

Однако Прокопий Сунтарский, напротив, продолжал демонстративно подчеркивать, что он — бродяга. Да и активную преступную деятельность авторитет сворачивать не собирался: так, в сентябре 2019 года по его приказу был похищен и забит до смерти один из ставленников армянского воровского клана. Команду на это Прокопию дал Хусейн Слепой.

Не на того напал

26 августа 2019 года в якутском селе Сунтар был избит близкий друг Прокопия Сунтарского, врач-стоматолог Владимир Федоров, известный в криминальных кругах как Дьалагай — по-якутски это означает «Небрежный». Федоров ранее был судим, а в 2017 году стал чемпионом Якутии по ММА.

Его обидчиком оказался Максим Абакумов по кличке Дикий Макс, друг того самого криминального авторитета Мехале, которого Прокопий Сунтарский отстранил от контроля за воровским общаком Якутии. Как установили следователи, Дикий Макс случайно встретил Небрежного на улице и одним ударом в голову сломал ему челюсть в двух местах.

Узнав об этом, Прокопий сразу же отправил своего товарища в Якутск, где оплатил ему дорогостоящую операцию, а заодно пообещал за него отомстить. В итоге Дикого Макса стали искать все сторонники Сунтарского, и он попытался было залечь на дно, но безуспешно: утром 3 сентября его нашли.

Дикий Макс заказал такси до Мирного, надеясь незамеченным выехать из Сунтара, — но об этом моментально узнал Прокопий Сунтарский. На выезде из села его сторонники заблокировали такси, вытащили Дикого Макса и увезли его в неизвестном направлении, — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

В 22:07 Дикий Макс пришел в приемный покой Сунтарской ЦРБ, а около полуночи 4 сентября врачи констатировали его смерть. На теле погибшего судебно-медицинские эксперты насчитали 157 травм, почти 60 из которых относятся к группе тяжких телесных повреждений.

Однако около 23:00 3 сентября полицейские успели задать Дикому Максу несколько вопросов — и тот, хоть и не мог говорить, жестами дал понять, что был избит по приказу Прокопия Сунтарского, и даже указал на исполнителей преступления. В итоге уже 4 сентября подручных Прокопия задержали в тот момент, когда они пьяными катались на угнанной Toyota по Сунтару.

В салоне автомобиля оперативники нашли два обреза, причем у одного из них приклад был отпилен только что. Оперативники сразу предположили, что бригада Прокопия Сунтарского собиралась убрать еще кого-то из криминальных авторитетов. Впрочем, это так и осталось недоказанным.

Спустя еще три дня, 7 сентября, оперативники нашли место, где избивали Дикого Макса, — заброшенную скотобойню в урочище Маар, на федеральной трассе «Вилюй», примерно в 15 километрах от Сунтара

Криминалисты, обследовав территорию, нашли там окурки с ДНК и самой жертвы, и тех, кто ее избивал, — в том числе Прокопия Сунтарского.

Вскоре нашлись несколько свидетелей похищения Дикого Макса. В результате Прокопия задержали, и в марте 2020 года он дал признательные показания по делу об избиении на скотобойне. Признался Сунтарский и в своей причастности к воровскому миру, взяв на себя вину по «антиворовской» статье 210.1 УК РФ.

Примеру босса последовали и его подручные. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Прокопий Сунтарский заключил сделку со следствием: он пообещал рассказать все о своей преступной деятельности и назвать другие преступления, совершенные им и его группой.

Авторитет также обещал помочь задержать одного из скрывшихся участников избиения Дикого Макса и посодействовать в том, чтобы его люди под видеозапись подробно рассказали о своих преступлениях. В итоге им предъявили обвинения по нескольким статьям УК РФ, но уже в сентябре Прокопий Сунтарский, а следом и его люди отказались от сделки, — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Скрыться от следствия удалось двум участникам избиения на скотобойне: ранее судимым Александру Лукину (Хаппыыста, или Капуста) и Константину Александрову (Кока). Правда, в мае 2020 года Коку нашли мертвым во Владивостоке — неизвестные нанесли ему несколько ударов ножом в живот в одном из городских автосервисов. А в декабре 2020 года дело группировки Прокопия Сунтарского направили в Верховный суд Якутии.

Разваливая дело

Верховный суд Якутии приступил к рассмотрению дела Прокопия Сунтарского в январе 2021 года: предварительное заседание состоялось 8 февраля. На нем защита обвиняемых заявила несколько ходатайств, в том числе — о возврате дела прокурору. Адвокаты указали, что всем обвиняемым вменили причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, но не вменили предварительный сговор.

Адвокаты сочли, что это неправильно. Обвинение же считало, что правильно: причинение вреда группой лиц доказать удалось, а вот предварительный сговор — нет (хотя в том, что предварительный сговор был, — никто не сомневался). Тем не менее это ходатайство суд отклонил. Зато удовлетворил другое — о рассмотрении дела судом присяжных, которых начали отбирать 2 марта.

Но тут все четверо обвиняемых во главе с самим Прокопием Сунтарским стали активно мешать отбору вместе со своими адвокатами

Обвиняемые шумели и кричали, оспаривали каждое действие суда, а их адвокаты без уведомления не являлись на процесс. В итоге после трех заседаний в такой атмосфере судья, принявшая дело к производству, просто ушла в отставку.

Между тем присяжных по делу Прокопия Сунтарского безуспешно пытались отобрать с марта по октябрь. А 15 октября 2021 года неожиданно для всех суд, так и не отобрав коллегию, вернул дело прокурору.

Из постановления Верховного суда Якутии о возврате дела Прокопия Сунтарского в прокуратуру

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, для Якутии возврат дела криминального авторитета в прокуратуру, причем на этапе отбора присяжных, стал беспрецедентным событием. По закону, рассматривать материалы уголовного дела суд может только на заседании после выполнения всех формальностей.

Но в данном случае судья по своей инициативе (именно так и записано в решении), не закончив отбор присяжных, рассмотрела материалы и вынесла решение о возвращении дела прокурору — именно из-за того, что обвиняемым не вменили «предварительный сговор», — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Как отмечает источник, проблема в том, что формально аналогичное ходатайство рассматривалось на предварительном заседании: защита фигурантов пыталась потянуть время, вернув дело в прокуратуру из-за отсутствия обвинения в предварительном сговоре. Но тогда суд отклонил это ходатайство — а потом неожиданно вспомнил о нем.

По мнению юристов, такой подход категорически противоречит и закону, и установленному порядку. Однако кассационный суд в Новосибирске поддержал это решение. Между тем 20 апреля у всех подсудимых истекает предельный двухлетний срок содержания под стражей — и они вполне могут выйти на свободу.

Путевка на свободу

Теперь стороне обвинения за оставшиеся два с небольшим месяца надо заново предъявить обвинения Прокопию Сунтарскому и его приближенным, а затем вновь направить дело в суд. Хотя реальных доказательств предварительного сговора в деле нет — не удалось их собрать из-за согласованной позиции всех обвиняемых, которые четко следили за всем, что говорят.

Таким образом 20 апреля бродяга Прокопий Сунтарский вместе со своими приближенными имеет все шансы выйти на свободу: никаких законных оснований для того, чтобы держать его за решеткой, больше не будет.

Выход на свободу поднимет авторитет Сунтарского в преступном мире Якутии еще выше. Более того, появление столь влиятельного бродяги может качнуть «красную» Якутию на темную сторону

В региональном управлении СКР «Ленте.ру» не стали комментировать ситуацию вокруг дела Прокопия Сунтарского. В свою очередь, в прокуратуре Якутии рассказали, что гособвинители обжаловали постановление суда о возвращении дела на доследование.

В настоящее время уголовное дело принято к производству Следственным управлением СКР РС(Я). Дальнейшее расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Республики Саха (Якутия), — Марианна Рожинаофициальный представитель прокуратуры РС(Я)

Обжаловала это решение и сторона потерпевших. Но апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оно было оставлено без изменений. Из неофициальных источников «Ленте.ру» стало известно, что обжалование решения в Верховном суде даже не готовится — якутские правоохранители не верят, что это даст результат.

Игорь Надеждин