 

Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми

04.02.2022, 17:17, Новости дня
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Торжественная церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».

«XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми», – сообщил Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Ранее российская сборная на Олимпийских играх прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийского комитета РФ в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Представители РФ прошли на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.



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