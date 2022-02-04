Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Торжественная церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».

«XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми», – сообщил Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Ранее российская сборная на Олимпийских играх прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийского комитета РФ в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Представители РФ прошли на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.