В Донбассе связали блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР с подготовкой Киевом агрессии

Блокировка американским видеохостингом YouTube каналов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) связана с кампанией спецслужб Киева и Запада по информационной блокаде республик Донбасса и подготовке украинской агрессии против них, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Данная атака еще раз демонстрирует лживость украинского руководства и их западных спонсоров, которые пытаются убедить мировое сообщество в отсутствии якобы у Киева планов агрессии на Донбассе и скрыть подготовку к наступательной операции», – приводит ТАСС слова Басурина.

Ранее в Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.

В прошлую среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.