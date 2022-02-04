Попова сообщила о замедлении темпов распространения «омикрона» в России

Темпы распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в РФ и в ряде стран Европы несколько замедлились, однако в Москве и Санкт-Петербурге доля данного варианта вируса среди заразившихся составляет уже более 80%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-24».

«Например, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов – это штаммы варианта «омикрон». В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня – штамм «омикрон», и чуть меньше –штамм «дельта». Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», – передает ТАСС ее слова.

Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».