 

Более 8 миллионов россиян оформили предзаказ новой вакцины от Apple за 750$

04.02.2022, 17:11, Разное
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В течение суток после начала приёма предварительных заказов на новую вакцину от коронавируса производства Apple. Количество предзаказов из России перевалило за 8 миллионов. Об этом говорится в социальных сетях компании.

3 февраля 2022 года компания Apple представила общественности новую вакцину от Covid-19. По словам Тима Кука, препарат является векторным и использует генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. 2 ампулы с компонентами вакцины упакованы в фирменную коробку от Apple. Кроме препарата в коробке находятся 2 шприца с логотипами компании.

Начать поставки фирма планирует 1 ноября 2022 года. В связи с рекомендациями ВОЗ, а также нормами для хранения вакцины, посылка прибудет в ближайшее к указанному адресу медицинское учреждение, где имеется прививочный пункт. По приезду посылки в прививочный пункт покупатель будет уведомлен по указанным при предзаказе контактам, и с паспортом и распечатанным чеком он сможет воспользоваться полученными компонентами вакцины с разницей не менее 21 дня между дозами.

Оформить предзаказ препарата можно на сайте Apple за 750$. После полной оплаты товара покупатель получит чек и информацию о примерной дате доставки. Такой возможностью только за первые сутки воспользовались уже более чем 8 миллионов россиян. По статистике Apple, Россия на 1 месте по оформленным предзаказам с десятикратным отрывом от других стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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