 

“В конце всегда пустота”. Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео

04.02.2022, 17:08, Новости дня
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В релизе отмечается, что режиссером видео является Алан Бадоев и Trent Pazl, а все образы героев взяты из дебютной коллекции бренда артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

“В наше время музыка, фэшн, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого настроения и предводителя желанных вечеринок. Все больше я слышу, как в обществе обсуждают разделение на более или менее сильные наркотики, тот или иной эффект от них. Для меня они все – одинаковы, так как в конце всегда наступает пустота. В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь”, – заявил певец.

ВИДЕОВидео: Max Barskih / YouTube
Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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