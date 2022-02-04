Состояние Цукерберга за один день уменьшилось почти на $30 млрд

По данным Forbes, состояние Цукерберга, которому принадлежат 13% акций Meta, на сегодняшний день оценивают в $84,8 млрд, впервые с лета 2015 года он не входит в десятку самых богатых людей на планете. Сейчас американский бизнесмен занимает 12 строчку рейтинга.

Согласно отчету компании Meta за четвертый квартал 2021 года, ежедневная активная аудитория Facebook сократилась впервые за 18 лет существования социальной сети. Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 25%.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. К началу 2021 года Цукерберг занимал пятое место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в $102 млрд, а Facebook входил в десятку самых посещаемых сайтов в мире. У социальной сети, согласно данным Venture Beat на апрель 2020 года, более 3 млрд активных пользователей.

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание “метавселенной” – нового этапа “взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность”. В компании считают, что “метавселенная” может помочь “открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям”.

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной “метавселенной”.

28 октября компания Facebook сменила название на Meta. Цукерберг заявил, что Meta объединяет под одним новым брендом все приложения и технологии.

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