В работе WhatsApp произошел сбой
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Пользователи WhatsApp испытывают проблемы из-за сильных перебоев в работе мессенджера, информирует сайт Downdetector.ru, отслеживающий работу интернет-ресурсов.
Сегодня, 4 февраля, наблюдаются перебои в работе WhatsApp. Большинство пользователей (69%) испытывают проблемы с отправкой сообщений, 19% пользователей жалуются на сбои в работе приложения, 12% – на сложности с авторизацией, следует из данных сайта Downdetector.ru.
Отмечается, что перебои начались в четыре утра.
Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube.
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