В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp испытывают проблемы из-за сильных перебоев в работе мессенджера, информирует сайт Downdetector.ru, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Сегодня, 4 февраля, наблюдаются перебои в работе WhatsApp. Большинство пользователей (69%) испытывают проблемы с отправкой сообщений, 19% пользователей жалуются на сбои в работе приложения, 12% – на сложности с авторизацией, следует из данных сайта Downdetector.ru.

Отмечается, что перебои начались в четыре утра.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube.