В совете директоров Газпрома зятя Назарбаева решили заменить на экс-канцлера Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров Газпрома, остальные кандидаты входят в действующий состав совета, следует из сообщения компании.

Новый состав совета директоров будет избран акционерами на годовом собрании 30 июня. «Акционерам, в том числе, будет предложено избрать членов совета директоров. В список кандидатов включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шредер и Николай Шульгинов», – говорится в сообщении на сайте правовой информации.

Ранее Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».