Мантуров обозначил сроки по коммерческим поставкам самолетов «Байкал»

Коммерческие поставки российских легких самолетов «Байкал» запланировано провести до конца следующего года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Что касается процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

На данный момент ведется активная работа по этому вопросу, она стала еще активней после первого полета самолета.

Напомним, в конце января легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что РФ благодаря «Байкалу» смогла совершить прорыв в малой авиации.