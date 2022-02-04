Составлен ТОП-5 лучших полноприводных универсалов в России в 2022 году

Эксперты составили ТОП-5 лучших полноприводных универсалов в России. Рейтинг возглавила модель Subaru Outback.

В январе эксперты провели анализ универсалов, которые получили полный привод. Они назвали пять самых лучших моделей в данном сегменте.

Пятое и четвертое места соответственно заняли Volkswagen Passat Alltrack и Skoda Superb Combi 4×4. Первый автомобиль под капотом имеет 2-литровый движок, способный выдавать 220 лошадиных сил. Если говорить о чешской модели, то она располагает турбодвижком на 280 лошадиных сил, объем составляет 2 литра. Стоимость первого автомобиля составляет 3,8 миллиона рублей, а за второй дилеры просят 3,4 миллиона рублей.

На третьей позиции находится Audi A6 45 TDI allroad quattro tiptronic. Под капотом данного универсала находится 3-литровый движок, способный выдавать 249 лошадиных сил. Стоимость внедорожника стартует с отметки 5,26 миллиона рублей.

На втором месте расположилась модель Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury. Под капотом данного транспортного средства расположен «автомат», выдающий 220 лошадей. Стоимость автомобиля начинается от 5,2 миллиона рублей.

ТОП-5 возглавил усовершенствованный Subaru Outback. Данный универсал под капотом имеет 2,5-литровый движок на 188 лошадиных сил. Особенностью автомобиля является клиренс, который был увеличен до отметки 213 мм, также защитную функцию выполняет внушительный обвес. Стоимость данной вариации стартует с отметки 4,069 миллиона рублей, пишет портал iReactor.