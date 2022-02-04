 

Принц Гарри впервые познакомил сына и дочь с детьми принца Уильяма

04.02.2022, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Гарри впервые познакомил сына Арчи и дочь Лилибет с детьми своего брата принца Уильяма. Две семьи пообщались по видеосвязи.
Весь мир следит за событиями, происходящими в британской королевской семьи. Эксперты считают, что в 2022 году отношения между претендентами на престол изменяться. В последние два года наиболее обсуждаемым событиями являются отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевский привилегий и их переезд в США. Там на свет появился второй ребенок герцогов Сассекских дочь Лилибет-Диана.

Теперь распространяются слухи о намерении принца Гарри вернуться в Великобританию и восстановить собственное право претендовать на трон. От него он отказался, поскольку якобы на него оказывалось давление супруги.

Герцоги Сассекские уже поняли, что потеряли, когда попробовали жить самостоятельно. В первую очередь, Меган Маркл и принц Гарри лишились королевского содержания. Без данной финансовой поддержки их счета опустели. Без королевских регалий чета стала менее интересной общественности. Сейчас у герцогов нет никакой неприкосновенности.

Считается, что принц Гарри вернутся с семьей в Лондон через два месяца перед годовщиной со дня смерти его дедушки принца Филиппа. Сейчас же герцоги Сассекские пытаются наладить отношения с герцогами Кембриджскими.

Первым шагом навстречу стал онлайн-разговор. Его инициатором выступил принц Гарри, в нем принимали участие дети обоих братьев, пишет портал «Глобал.МСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Ольга Ушакова ушла с Первого канала ради младшей дочери Беллы

04.08 / Рита Дакота заразилась коронавирусом

19.04 / Скандалы: Да борт он класть на всех хотел!

19.06 / В Кремле отреагировали на рост заболеваемости COVID-19 в России: Тотальный нигилизм

01.04 / Мнение: О, масла уже нет!

09.06 / Привитые от COVID-19 легче переносят коронавирусную инфекцию в случае заражения

24.06 / Шэрон Стоун резко высказалась о Мерил Стрип: “Злодеек я играю лучше”

12.11 / Мнение: С-300 в Табке

02.07 / Pro Beauty со Светланой Абрамовой: Анна Чурина о содержимом своей косметички и любимых бьюти-лайфхаках

13.01 / Мнение: Президент США решительно определит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика