Принц Гарри впервые познакомил сына и дочь с детьми принца Уильяма

Принц Гарри впервые познакомил сына Арчи и дочь Лилибет с детьми своего брата принца Уильяма. Две семьи пообщались по видеосвязи.

Весь мир следит за событиями, происходящими в британской королевской семьи. Эксперты считают, что в 2022 году отношения между претендентами на престол изменяться. В последние два года наиболее обсуждаемым событиями являются отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевский привилегий и их переезд в США. Там на свет появился второй ребенок герцогов Сассекских дочь Лилибет-Диана.

Теперь распространяются слухи о намерении принца Гарри вернуться в Великобританию и восстановить собственное право претендовать на трон. От него он отказался, поскольку якобы на него оказывалось давление супруги.

Герцоги Сассекские уже поняли, что потеряли, когда попробовали жить самостоятельно. В первую очередь, Меган Маркл и принц Гарри лишились королевского содержания. Без данной финансовой поддержки их счета опустели. Без королевских регалий чета стала менее интересной общественности. Сейчас у герцогов нет никакой неприкосновенности.

Считается, что принц Гарри вернутся с семьей в Лондон через два месяца перед годовщиной со дня смерти его дедушки принца Филиппа. Сейчас же герцоги Сассекские пытаются наладить отношения с герцогами Кембриджскими.

Первым шагом навстречу стал онлайн-разговор. Его инициатором выступил принц Гарри, в нем принимали участие дети обоих братьев, пишет портал «Глобал.МСК».