“Мы полная противоположность друг друга”: актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин ожидают прибавления в семействе

Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин официально узаконили свои отношения два года назад. На днях Мария объявила о пополнении в семействе. Сделала она это во время записи очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант».

Радостная новость

В студии передачи Мария появилась в сопровождении своего коллеги по цеху — актера Артура Смольянинова. Вместе они снимались в фильме Веры Сторожевой, о чем и рассказали Ивану Урганту. Мария поблагодарила Артура за поддержку и помощь во время съемок, а они выдались весьма непростыми. Погодные условия оставляли желать лучшего: -35 градусов, снега по пояс. По словам Марии, Артур всегда был рядом и приободрял ее.

На шоу Луговая пришла в красном платье прямого кроя, благодаря чему можно было увидеть округлившийся животик. Артистка призналась, что у них с мужем будет «еще один человек» и что они очень счастливы. Пол будущего малыша знаменитость не рассекретила.

Роман коллег

Мария и Сергей познакомились в 2013 году в МТЮЗе. Уже тогда Лавыгин стал проявлять симпатию к Луговой, однако их роману помешали отношения Сергея с другой артисткой — Анной Бегуновой. В 2016 году у звезды сериала «Кухня» и его избранницы появился на свет сын Федор. Тем не менее артисты все же расстались. В 2018 году Анна вышла замуж за Дмитрия Власкина. Она не против общения Сергея с сыном Федором.

Лавыгин же после разрыва нашел утешение в объятьях Луговой. Они сыграли свадьбу в конце января 2020 года.

Никакого пышного торжества не было: влюбленные лишь расписались в ЗАГСе, после чего Мария отправилась на репетицию, а уже вечером вышла на сцену отыграть спектакль. Только через несколько дней молодожены отметили праздник в кругу близких.

Луговая признается, что они с мужем полные противоположности по характеру. Они настолько разные, что Мария до сих пор недоумевает, как дело все же дошло до свадьбы. В отличие от Сергея, у Луговой пока еще нет детей, это будет первый ребенок.