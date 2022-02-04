Компания Apple оформила патент на стеклянный корпус для MacBook

Как стало известно из достоверных источников, в Соединенных Штатах оформлен патент на стеклянные корпусы, которые разработали в компании Apple. Производитель начнет собирать в них новые модели MacBook, а также AppleWatch.

«Яблочная» компания пытается выйти из формата пластмассовых и металлических корпусов, пояснят эксперты. Кроме стекла, которой позволит оголить все внутренности устройств, Apple намерен в будущем использовать новые виды полимеров, а также и керамику. А патент на титановые корпуса уже оформлен.

Однако стекло на сегодня выглядит наиболее интересным и перспективным материалом. Можно создавать сенсорные панели и панельки в разных местах устройства, что позволит внедрять новые функции или же изменять систему ручного управления.