 

Компания Apple оформила патент на стеклянный корпус для MacBook

04.02.2022, 16:38, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, в Соединенных Штатах оформлен патент на стеклянные корпусы, которые разработали в компании Apple. Производитель начнет собирать в них новые модели MacBook, а также AppleWatch.

«Яблочная» компания пытается выйти из формата пластмассовых и металлических корпусов, пояснят эксперты. Кроме стекла, которой позволит оголить все внутренности устройств, Apple намерен в будущем использовать новые виды полимеров, а также и керамику. А патент на титановые корпуса уже оформлен.

Однако стекло на сегодня выглядит наиболее интересным и перспективным материалом. Можно создавать сенсорные панели и панельки в разных местах устройства, что позволит внедрять новые функции или же изменять систему ручного управления.



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