 

Коммунальные службы Петербурга оставляют без внимания жалобы на снегоуборку и гололед

04.02.2022, 16:38, Новости дня
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Петербуржцы по-прежнему жалуются на бездействие подведомственных Смольному коммунальных служб. На портал «Наш Санкт-Петербург» ежедневно поступают сотни заявок с требованием убрать снежные завалы и наледь.

Жители дома №78 по улице Бабушкина, например, отметили, что проезжая часть и тротуары покрыты толстым слоем снега, в котором увязают автомобили и пешеходы.

Жители Большеохтинского проспекта, в свою очередь, указали на метровые сугробы во дворах.

В Кировском районе люди жалуются на забытые коммунальными службами тротуары. У дома №21 на Дачном проспекте пешеходную дорожку не убирали ни разу, пишут горожане на портале «Наш Санкт-Петербург».

Аналогичная картина наблюдается по всему городу. Губернатор Александр Беглов, осенью заверявший о полной готовности города к зиме, не может повлиять на ситуацию. На фоне провальной снегоуборочной кампании рейтинг градоначальника стабильно падает.



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