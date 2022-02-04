В мире выросла смертность среди больных COVID-19, показатель за сутки достиг максимума с июля 2021 года

Это максимальный показатель с 21 июля 2021 года, когда умерло рекордное за все время пандемии число больных COVID-19 – 20 111.

2 февраля 2022 года смертность от коронавирусной инфекции составила почти 11 тыс.

Всего с начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, скончалось более 5,69 млн инфицированных.

Скриншот: covid19.who.int

3 февраля в мире подтвердили 3 млн новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 383,5 млн.

По числу инфицирований лидируют США (74,8 млн) и Индия (41,8 млн). В Украине на 4 февраля зарегистрировано более 4,2 млн случаев COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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