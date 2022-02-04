“Узнал из интернета о моем розыске”. Нардеп Кузьминых “нашелся”, адвокат заявляет, что он в больнице

“Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях”, – говорится в сообщении.

Нардеп утверждает, что ни он, ни его адвокат Лариса Криворучко не получали повестку, хотя адвокат предоставила всю необходимую информацию на официальный электронный адрес НАБУ.

Он выразил готовность и заинтересованность “рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2732870007022003&id=100008970905880

Адвокат сообщила в Facebook, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице, где пребывает до сих пор. Она подчеркнула, что НАБУ сообщили об этом в письменном виде через канцелярию и по телефону детектива Глудзура А.М.

“Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней”, – написала Криворучко.

Каких-либо вызовов после этого числа ни нардеп, ни адвокат, по ее словам, не получали.

“Все активные действия НАБУ в отношении клиента начались с момента обнаружения им коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области, громких задержаний и документирования в отношении врачей работниками СБУ с изъятием денег и других доказательств. Как оказалось после задержания, к данному преступлению причастны чиновники с громкими именами. Кузьминых взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки”, – утверждает адвокат.

Она также заявила, что речь идет о “спланированном механизме политической расправы”.

https://www.facebook.com/lara.sergeevna/posts/4976101819116206

По версии НАБУ, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, этот вопрос следует согласовать с Кузьминых, который просил за свое содействие 30% от сумм контрактов.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат “киборга” Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа “на горячем” – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – “временно, с возможностью вернуться”.

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск “из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ”.

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