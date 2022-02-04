 

Солистка “Лисапетного батальона” Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер

04.02.2022, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мой любимый человек четыре месяца назад умер. Я не разглашала это. Счастьям надо делиться, чтобы и люди вокруг тебя были счастливы, а горе – это только твое. Не хотела огорчать всех людей, которые меня любят, искренне мне желают счастья. Мы заразились коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса 30 сентября. Так что не все так просто. Я держусь. Люблю себя за то, что умею держаться”, – рассказала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Falion (@nataliafalion)

Контекст:

Группа “Лисапетный батальон” стала известной в 2013 году после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ.

С Сергеем, бизнесменом из Харькова, Фалион познакомилась в 59 лет на своем концерте. На тот момент она была замужем. Романтические отношения с поклонником у Фалион завязались после смерти супруга. Вскоре Сергей переехал из Харькова в Хмельницкую область к Фалион.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Боевики на Донбассе начали активно минировать территорию возле линии разграничения – украинская разведка

10.07 / Пауэлл назвал близкой к истерике реакцию СМИ на данные о «сговоре» РФ с талибами

19.10 / FAZ – стать моложе и женственнее — партия Меркель переосмысляет себя после исторического провала на выборах

21.03 / Владимир Познер рассказал о своем опыте вакцинации «Спутником V»

18.09 / Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

27.04 / Ликвидатор аварии на ЧАЭС оценил фильм «Чернобыль»

10.06 / KIA продала по всему миру более 50 млн автомобилей

27.09 / Welt – Германию ожидает ожесточённая борьба за пост канцлера

23.02 / Первый штат Юга США приготовился отменить смертную казнь

22.04 / Путин: Почти половину энергобаланса РФ составляют низкоэмиссионные источники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика