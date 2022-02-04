Солистка “Лисапетного батальона” Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер

“Мой любимый человек четыре месяца назад умер. Я не разглашала это. Счастьям надо делиться, чтобы и люди вокруг тебя были счастливы, а горе – это только твое. Не хотела огорчать всех людей, которые меня любят, искренне мне желают счастья. Мы заразились коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса 30 сентября. Так что не все так просто. Я держусь. Люблю себя за то, что умею держаться”, – рассказала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Falion (@nataliafalion)

Контекст:

Группа “Лисапетный батальон” стала известной в 2013 году после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ.

С Сергеем, бизнесменом из Харькова, Фалион познакомилась в 59 лет на своем концерте. На тот момент она была замужем. Романтические отношения с поклонником у Фалион завязались после смерти супруга. Вскоре Сергей переехал из Харькова в Хмельницкую область к Фалион.

—