 

В Магаданской области предложили отправлять собак в колонии

04.02.2022, 16:24, Новости дня
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В исправительных колониях Магаданской области могут открыться пункты передержки для уличных собак, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

«Я беседовал с руководителем УФСИН по Магаданской области. С его стороны есть очень хорошее предложение – создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на девять-десять собак – 9-10 млн рублей», – цитирует Носова РИА «Новости».

По его словам, региональные власти могут профинансировать такое строительство, заключив соответствующее соглашение. У колоний есть лес на делянках, и они могут возвести подобные постройки.

«Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, это и удешевление стоимости, это, если хотите, перевоспитание, уход за животными», – подчеркнул глава региона.

В январе власти Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак. На официальном сайте городской администрации сложившаяся обстановка оценивается как критически опасная для жизни и здоровья людей.



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